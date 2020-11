US-Flugaufsicht hebt Startverbot für Boeings Unglücksjet 737 Max auf

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Boeings Unglücksflieger 737 Max darf nach mehr als anderthalb Jahren Startverbot wieder abheben.



Voraussetzung dafür ist unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware an den Flugzeugen, wie die US-Flugaufsicht FAA am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Boeing-Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung von knapp sechs Prozent auf die Nachrichten.

Der Krisenjet war im März 2019 im Zuge zweier Abstürze mit insgesamt 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Als Hauptursache der Unglücke galt ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm. Boeing hatte die Probleme eigentlich bereits nach dem ersten Absturz beheben wollen. Doch es traten wiederholt weitere Mängel auf, so dass es letztlich rund 20 Monate dauerte, bis die FAA das Flugverbot für die 737 Max aufhob./stw/hbr/fba