US-Expansion für Pilatus Comparator Solutions

Long Island, New York (ots/PRNewswire) -US-Niederlassung von PCS Inc. auf Long Island ist vollständiglizenziert und betriebsbereitAls Teil der fortlaufenden Pläne von Pilatus Comparator Solutionszur Stärkung seiner globalen Präsenz hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass seine US-Niederlassung auf Long Island nun vollständiglizenziert und betriebsbereit ist.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/787641/President_Wolfe_and_Dr_Martincic.jpg )Dazu meint President Julian Wolfe: "Wir sind schon seit dem 4.April 2017 bezüglich unserer Geschäftstätigkeit etabliert, dennochwar es zwingend notwendig, eine permanente Einrichtung in den USA zuschaffen. Ich bin stolz auf das Engagement des Teams, dassichergestellt hat, dass wir die Genehmigung der Aufsichtsbehörden inRekordzeit erhalten konnten.Dieser Schritt wird die globale Position von Pilatus ComparatorSolutions erheblich stärken und hat bereits den Zugang zu Herstellernund Zulieferern in den USA verbessert, um den für Kunden angebotenenService zu transformieren.Dies folgt auf unsere frühere Ankündigung zu Beginn des Jahres, inder die Eröffnung der PCS GmbH in Deutschland hervorgehoben wurde,die zu einer erheblichen Verbesserung der Beschaffungskapazitäten derGruppe und zur Stabilität der Dienstleistungserbringung nach demBrexit beigetragen hat.https://www.pilatuscs.com/news/pilatus-clinical-services-german-subsidiary-pcs-gmbh-awarded-wdl-gdp-certificate/Weitere Informationen zu Pilatus Comparator Solutions finden Sieauf unserer Website http://www.pilatuscs.com/