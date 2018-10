US Energy: Kommt jetzt der Hammer?

Der US Energy-Schlusskurs wurde am 02.10.2018 an der Heimatbörse NASDAQ CM mit 1,02 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für US Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,2. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von US Energy zahlt die Börse 27,2 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 56,87. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt US Energy mit einer Rendite von 36 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 44,23 Prozent. Auch hier liegt US Energy mit 8,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die US Energy-Aktie hat einen Wert von 32,35. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,22). Wie auch beim RSI7 ist US Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,22). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für US Energy.