US-Energieaktien: Anstieg der Öl- und Energiepreise zeigt sich!

Die Aktien des unabhängigen Energieunternehmens US Energy Corp (NASDAQ:USEG) werden am Dienstagmorgen angesichts des Anstiegs der Öl- und Energiepreise im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine höher gehandelt.

Überblick

Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten haben einen Importstopp für russisches Öl erörtert. Am Montag signalisierten die USA ihre Bereitschaft, bei einem Importstopp allein zu bleiben, was den Ölpreisanstieg noch verstärkte.

Der Ölpreis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung