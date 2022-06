US-Dollar: Deshalb fällt der Dollar!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Der US-Dollar hat am Donnerstag in Europa gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen an Wert verloren, da die Beschäftigung im privaten Sektor des Landes im Mai weit weniger als erwartet gestiegen ist und sich die Risikostimmung nach einem Rückgang der Ölpreise verbessert hat, nachdem es Signale gab, dass Saudi-Arabien seine Produktion erhöhen könnte, falls die russische Produktion aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgeht.… Hier weiterlesen