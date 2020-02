US-Demokraten erreichen New Hampshire - noch kein Ergebnis in Iowa

CONCORD/DES MOINES (dpa-AFX) - Noch vor Bekanntgabe des Vorwahl- Ergebnisses im Bundesstaat Iowa haben einige Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten ihre nächste Station New Hampshire erreicht.



Ex-Vize-Präsident Joe Biden (77) sagte bei seiner Ankunft am Flughafen von Manchester, er fühle sich großartig, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Seine Mitbewerberin Amy Klobuchar (59) sagte Unterstützern demnach: "Wir hatten gerade einen hervorragenden Abend in Iowa." Zwar sei das Ergebnis noch nicht bekannt, aber sie wisse, dass sie gut abgeschnitten habe, sagte die Senatorin aus Minnesota.

Im Bundesstaat New Hampshire findet am kommenden Dienstag die nächste Vorwahl statt. Die erste Vorwahl der Demokraten war in der Nacht zum Dienstag im Chaos versunken. Die Partei sah sich nach der ersten Abstimmung in Iowa nicht in der Lage, Ergebnisse zu veröffentlichen.

Iowas Parteichef Troy Price sagte in einer Telefonschalte mit Journalisten in der Nacht, die Ergebnisse würden "später am Tag" bekanntgegeben. Stimmen würden per Hand überprüft. Die Demokraten hatten die Verzögerung zuvor mit "Qualitätskontrollen" begründet. Es handele sich nicht um einen Hackerangriff. US-Medien berichteten, eine App zur Erfassung von Ergebnissen habe Probleme bereitet.

Der demokratische Kandidat und Technologie-Unternehmer Andrew Yang (45) hatte dazu bei Twitter geschrieben: "Es wäre hilfreich, einen Präsidenten und eine Regierung zu haben, die Technologie verstehen, damit so etwas nicht passiert." Auch er war bereits in der Nacht in New Hampshire angekommen.

Trotz fehlender Ergebnisse zeigten sich die demokratischen Bewerber guter Dinge. Der Ex-Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg (38), sagte in Iowa, allen Anzeichen zufolge gehe er "siegreich" in die nächste Vorwahl. Das Team von Bernie Sanders (78) veröffentlichte interne Zählungen, wonach der Senator nach Auszählung von nur 40 Prozent der Wahlbezirke in Iowa vorne liegt. Demnach kommt Buttigieg auf Platz zwei, Senatorin Elizabeth Warren auf Platz drei. Der als Mitfavorit gehandelte Biden schaffte demnach nur den vierten Platz./gma/DP/jha