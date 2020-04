US-Demokrat Sanders steigt aus Präsidentschaftsrennen aus

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der linksgerichtete US-Senator Bernie Sanders steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten aus. "Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on", sagte Sanders am Mittwoch.

Damit macht er den Weg frei für den ehemaligen US-Vizepräsidenten und Mitbewerber Joe Biden. Dem 77-Jährigen dürfte die Kandidatur für die Demokraten nun nur noch durch seinen Gesundheitszustand zu nehmen sein. Biden hatte bei den Delegiertenstimmen zuletzt bereits deutlich vor Sanders gelegen, andere Kandidaten waren schon vorher ausgeschieden oder chancenlos. Die 59. Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist für den 3. November 2020 vorgesehen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur