US-Delegation für Gespräche über Handelsstreit in Peking eingetroffen

PEKING (dpa-AFX) - Auf der Suche nach einer Lösung im Handelskonflikt mit China ist eine US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Peking eingetroffen.



Die Gruppe, der auch US-Handelsminister Wilbur Ross, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sowie Donald Trumps Berater Peter Navarro und Larry Kudlow angehören, soll auf ihrem Besuch bis Freitag unter anderem mit Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He zusammenkommen. Der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatte sich hochgeschaukelt, weil die USA mit Strafzöllen auf Waren im Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar drohten. China kündigte Gegenmaßnahmen an./jpt/DP/zb