US-Chiphersteller Broadcom will für Konkurrenten Qualcomm bieten

SAN DIEGO (dpa-AFX) - In den USA steht die bislang größte Übernahme in der Branche der Chiphersteller auf der Agenda: Der kalifornische Riese Broadcom will für den Rivalen Qualcomm bieten, wie Broadcom am Montag mitteilte.



Dabei will das Unternehmen für eine Qualcomm-Aktie 70 Dollar in bar und Aktien auf den Tisch legen. Die Transaktion werde damit inklusive Schulden mit 130 Milliarden Dollar bewertet.

Broadcom will das Gespräch mit Qualcomm suchen. Diese hatten sich dem Vernehmen nach zuletzt dagegen ausgesprochen. Am Wochenende hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits über den anstehenden Deal berichtet./stk/she