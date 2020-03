US-Bundesstaat Kalifornien verhängt Ausgangssperre

SACRAMENTO (dts Nachrichtenagentur) - Der Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, Gavin Newsom, hat aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die gesamte Bevölkerung des Bundesstaates dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Ausgangssperre solle in der Nacht zum Freitag in Kraft treten, teilte Newsom am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Tankstellen, Apotheken, Lebensmittelläden, Banken, Waschsalons und Bauernmärkte dürften weiterhin geöffnet bleiben.

Zudem seien notwendige Regierungsstellen und Diensteinrichtungen einschließlich des Gesetzesvollzugs und Einrichtungen, die Regierungsprogramme und -Dienste bereitstellen, weiterhin geöffnet, hieß es. Restaurants könnten weiterhin Essen ausliefern. Dagegen müssten Bars, Nachtclubs, Fitnessstudios und Kongresszentren geschlossen bleiben. Öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen sollten abgesagt werden, hieß es weiter. Kalifornien ist damit der erste US-Bundesstaat, der im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine solche Maßnahme ergreift.

