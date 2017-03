US-Bundesstaat Arizona prüft, Gold und Silber als Geld zuzulassen

München (ots) - Überraschende Nachrichten kommen aus den USA: Amheutigen Mittwoch wird im Arizona Senate Finance and Rules Committeeüber ein Gesetz beraten (HB 2014), mit dem Gold, Silber und andereEdelmetalle als gesetzliche Zahlungsmittel definiert werden sollen."Wenn die Menschen die Freiheit hätten, selbst zu bestimmen, was sieals Geld verwenden möchten, würden sie sich wahrscheinlich für Goldoder Silber entscheiden", stellt Ron Paul, langjährigerKongressabgeordneter und zweifacher Bewerber um die republikanischePräsidentschaftskandidatur, fest.Edelmetalle dienten der Menschheit 5.000 Jahre lang als Geld. DieFeindschaft von Politik und Zentralbanken gegen Edelmetallwährungenbzw. eine Edelmetalldeckung erklärt sich daraus, dass dann dieFinanzierung von Staatsausgaben über Schulden stark einschränkt ist.Dennoch war Gold rund 60 Jahre lang auch im US-Zentralbank-System dertragende Baustein. Erst als ausländische Regierungen - misstrauischob des immer stärker ansteigenden Defizits der USA - ihre US-DollarBestände bei der Fed in Gold umzutauschen begannen, schloss derdamalige US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1971 das "Goldfenster".Das seit nunmehr 46 Jahren laufende Papiergeldexperiment brachte denUS-Bürgern dabei nur anhaltende Kaufkraftverluste. Damit gingen einsinkender Lebensstandard und immer stärkere Einkommensunterschiedeeinher.Eine Verabschiedung von HB 2014 gäbe den Menschen in Arizona dieMöglichkeit, sich besser gegen diese Kaufkraftverluste zu schützenund brächte ähnliche Initiativen in weiteren Bundestaaten auf denWeg. Zudem würde ein klares Signal nach Washington geschickt: "Auchdie Forderungen, endlich eine Buchprüfung der Zentralbank Fedgesetzlich vor- und festzuschreiben sowie die bundesstaatlichenZahlungsmittelgesetze aufzuheben, bekämen dann erheblichen Auftrieb",so Paul."Arizona könnte Geschichte schreiben", fügt Prof. ThorstenPolleit, Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland, an."Aber selbst wenn das Gesetz nicht verabschiedet wird, so führensolche Initiativen den Menschen doch immer deutlicher vor Augen, dasswir gerade im Geldsystem Alternativen zum herrschendenFiat-Money-System brauchen und - noch wichtiger - dass es dieseAlternativen auch gibt."Ludwig von Mises SeminarAuf dem Ludwig von Mises Seminar spielt die Geldordnung undAlternativen zum herrschenden Geldsystem eine essentielle Rolle. Am17. und 18. März 2017 werden hochkarätige Redner die ÖsterreichischeSchule der Nationalökonomie in Kronberg/Taunus vorstellen. Neben derIdee einer wettbewerblichen Geldordnung wird unter anderem auch diewissenschaftliche Methode der Österreicher vorgestellt und welcheBedeutung Eigentum und Eigentumsrechte für den Wohlstand einerGesellschaft haben. Eine Anmeldung ist unter www.misesde.org möglich.US-Bundesstaat Arizona prüft, Gold und Silber als Geld zuzulassenhttp://www.misesde.org/?p=15186Pressekontakt:Wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel: +49 89 3577579-0Email: info@wordstatt.deOriginal-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell