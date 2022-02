US-Botschafterin: Putin sendete Kriegbotschaft während UN-Sitzung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die amerikanische UN-Botschafterin hat den Zeitpunkt der Einmarschankündigung Russlands in die Ukraine während einer Sitzung des Sicherheitsrates verurteilt. "Genau zu der Zeit, als wir uns im Rat versammelten, um Frieden zu suchen, übermittelte Putin eine Kriegsbotschaft in völliger Verachtung für die Verantwortung dieses Rates", sagte Linda Thomas-Greenfield am Mittwochabend in New York./scb/DP/zb