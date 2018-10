US-Botschafter Richard Grenell: Amerikaner und Deutsche haben gegenüber Iran dasselbe Ziel, aber unterschiedliche Taktiken

Bonn/Kiel (ots) - Der US-Botschafter in Deutschland, RichardGrenell, will sich nach eigenen Worten für engere Beziehungenzwischen den USA und Deutschland stark machen. "Mein Ziel ist es, dieBande zwischen den USA und Deutschland zu stärken, und zwar auf neueArt und Weise. [...] Mein Ziel ist es also, die Menschen daran zuerinnern, dass wir Freunde sind, dass wir sehr vieles gemeinsam habenund dass wir natürlich Dinge auch anders sehen, daran müssen wirarbeiten", so Grenell am Freitagabend im Gespräch mitphoenix-Programmgeschäftsführer Helge Fuhst in einemExklusiv-Interview, dem ersten Fernsehinterview des US-Botschaftersin Deutschland überhaupt.Zu den persönlichen Beziehungen zwischen Donald Trump und AngelaMerkel sagte er: "Ich denke, dass Präsident Trump Kanzlerin Merkelwirklich sehr stark respektiert. Trump sieht in Merkel jemanden, derdie buchstäblich größte Volkswirtschaft jahrelang geführt hat", sagteGrenell phoenix am Rande des Deutschlandtags der Jungen Union inKiel, bei dem er zu einem Grußwort eingeladen war.Mit Blick auf den Iran betonte der Botschafter, Amerikaner undDeutsche hätten "genau dasselbe Ziel", nämlich dafür zu sorgen, dassder Iran keine Atomwaffen bekomme und finanziell ausgetrocknet werde,damit er in der Region keinen weiteren Schaden anrichte. NachEinschätzung der Amerikaner sei das Atomabkommen dafür nicht starkgenug, deshalb sei die Taktik unterschiedlich, so Grenell.Zu dem aktuellen Berufungsverfahren des Richters Brett Kavanaughan das höchste US-Gericht, den Supreme Court, sagte Grenell, dies seiein "lauter, wilder Prozess". "Wir lieben es, auf diese Art und Weiselaut zu debattieren, ob da jemand auf Lebenszeit Richter wird", sagteer.Richard Grenell (52) ist seit dem 8. Mai 2018 US-Botschafter inDeutschland. Zuvor war er als Publizist u.a. für die konservativeUS-Meinungsplattform Breitbart sowie als Pressesprecher mehrererUS-Botschafter bei den Vereinten Nationen tätig. Kurz nach seinemAmtsantritt war er in Deutschland und den USA scharf kritisiertworden, weil er deutsche Firmen über Twitter zum Rückzug aus demIran-Geschäft aufgefordert hatte.Das ganze Interview zeigt phoenix heute in der Sendung "phoenixder tag", um 23.00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell