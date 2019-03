US-Botschafter in China: Kein schneller Einigungsgipfel im Handelsstreit

PEKING/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die USA und China stehen nach Aussagen des amerikanischen Botschafters in Peking, Terry Branstad, noch nicht vor einer schnellen Einigung im Handelsstreit.



Bisher sei noch kein Termin für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping festgelegt worden, sagte Botschafter Branstad am Freitag in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Außerdem machte der Diplomat klar, dass es derzeit auch noch keine Vorbereitungen für ein solches Gipfeltreffen gebe.

Zwar hätten beide Seiten zugestimmt, dass es bei den Handelsgesprächen ein "signifikanter Fortschritt" erzielt worden sei, sagte Branstad weiter. Es gebe auch das Gefühl, dass man einer Einigung sehr nahe sei. Allerdings sei die Übereinkunft noch nicht erreicht worden. Nach wie vor gebe es unterschiedliche Positionen, die nach Einschätzung des Botschafters weitere Verhandlungen notwendig machten.

In den vergangenen Wochen hatten sich China und die USA in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskonflikts weiter angenähert. Nachdem sich zunächst die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede./jkr/bgf/mis