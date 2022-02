US-Botschaft: Wartezeit bei Ukraine-Ausreise teils Dutzende Stunden

WASHINGTON/KIEW (dpa-AFX) - Bei der Ausreise aus der Ukraine kann es nach Angaben der US-Botschaft je nach Grenzübergang zu extrem langen Wartezeiten von mehr als zwei Tagen kommen. Die Botschaft teilte am Montag auf Twitter mit, Ausreisende sollten Vorräte wie Lebensmittel, Wasser, Extra-Batterien für Handys oder auch Schlafsäcke mit sich führen. "Seien Sie darauf vorbereitet, weite Strecken zu laufen." Die längsten Wartezeiten mit mehr als 50 Stunden meldete die Botschaft am Grenzübergang Siret nach Rumänien. Andere Übergänge von der Ukraine in das Land wurden mit bis zu zehn Stunden aufgeführt.

Nach Polen betrugen die Wartezeiten an den Grenzstationen demnach zwischen 20 und 24 Stunden, nach Moldau 13 bis 38 Stunden und in die Slowakei zwischen vier Stunden (nur für Fußgänger) und elf Stunden. Die Botschaft warnte, die Bedingungen könnten sich schnell ändern. Viele Hotels nahe der Grenze seien voll. Als Reaktion auf die eskalierende Krise hatten die USA das Personal ihrer Botschaft in der Ukraine nach Polen verlegt./cy/DP/he