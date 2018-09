US-Börsenaufsicht SEC plant Verteilung der Logitech-Bussen über Fonds

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

Zürich (awp) - Die US-Börsenaufsicht SEC will die 2016 von Logitech eingezogenen Bussgelder über einen Fonds an die Geschädigten verteilen. Diesen Plan stellte die SEC am Donnerstagabend vor.

Vor zwei Jahren hatte die Börsenaufsicht Logitech mit 7,5 Millionen Dollar im Rahmen eines Vergleichs wegen Buchhaltungsfehlern gebüsst. Der ehemalige Controller und die Buchhalterin mussten 50'000 Dollar beziehungsweise 25'000 Franken bezahlen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten