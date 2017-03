US-Börsen wenig verändert - Snap legt noch weiter zu

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Freitag wenig bewegt. Zum Handelsende in New York wurde der Dow mit 21.005,71 Punkten berechnet, ein minimales Plus in Höhe von 0,01 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.380 Punkten ebenfalls fast unverändert (+0,01 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 5.370 Punkten (+0,14 Prozent).

Die Ankündigung von Fed-Chefin Janet Yellen, die mit überraschend deutlichen Worten eine Zinserhöhung noch im März in Aussicht gestellt hat, hatte kaum noch Einfluss auf die Aktienkurse. Unter Marktbeobachtern wird eine Zinserhöhung der Fed bereits seit Langem erwartet, der zuvor ins Minus gedrehte Dow legte sogar nach der Rede Yellens vor Geschäftsleuten in Chicago noch etwas zu. Die Aktie von Snap, dem Unternehmen hinter der Snapchat-App, legte an ihrem zweiten Handelstag nach dem fulminanten Börsengang noch weiter zu. Zwischenzeitlich wurde das Papier für bis zu 27,79 US-Dollar pro Stück gekauft, bis kurz vor Handelsende sackte der Kurs bis 25,39 US-Dollar zurück, lag damit aber noch immer über acht Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,0613 US-Dollar (+1,01 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.234,77 US-Dollar gezahlt (+0,01 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,41 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur