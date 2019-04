US-Börsen uneinheitlich - Tech-Werte legen trotz Trump-Drohung zu

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 26.511,05 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,18 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.900 Punkten im Plus gewesen (+0,16 Prozent), auch die Technologiebörse Nasdaq arbeitete sich im Handelsverlauf ins Plus und berechnete den Nasdaq 100 gegen Ende mit rund 7.710 Punkten (+0,31 Prozent).

Die Aktieninvestoren ließen sich dabei offenbar nicht von neuen Drohungen aus dem Weißen Haus beeindrucken, wonach die Ölexporte aus dem Iran ab Anfang Mai komplett verhindert werden sollen. Ganz anders sah es bei den Öl-Händlern aus. Obwohl aus Saudi-Arabien Berichte bekannt wurden, wonach das Land sei bereit, seine Ölproduktion zu erhöhen, stieg der Ölpreis zwischenzeitlich auf den höchsten Wert seit Anfang November. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1259 US-Dollar (+0,13 Prozent). Der Goldpreis ließ minimal nach, am Abend wurden für eine Feinunze 1.275,31 US-Dollar gezahlt (-0,04 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,42 Euro pro Gramm.

