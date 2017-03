US-Börsen schließen uneinheitlich - Euro schwächer

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Zum Handelsende in New York wurde der Dow-Jones-Index mit 20.881,48 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,10 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.370 Punkten im Plus gewesen (+0,01 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 5.390 Punkten (+0,12 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend schwächer. Ein Euro kostete 1,0656 US-Dollar (-0,22 Prozent). Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 1.204,40 US-Dollar gezahlt (-0,14 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,34 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur