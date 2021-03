US-Börsen sacken ab - Ölpreis bricht ein

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem schwachen Handel gegen Ende noch weiter nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 32.423,15 Punkten berechnet, 0,94 Prozent unter Vortagesschluss. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.910 Punkten -0,76 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.225 Punkten -1,12 Prozent schwächer.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagabend ebenfalls schwächer. Ein Euro kostete 1,1849 US-Dollar (-0,7 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8440 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ auch nach, am Abend wurden für eine Feinunze 1.728 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 46,89 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 60,52 US-Dollar, das waren 4,10 Dollar oder 6,34 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Als Grund wurde unter anderem eine befürchtet schwächere Nachfrage aus Europa genannt, nachdem in Ländern wie Deutschland die dritte Corona-Welle Fahrt aufnimmt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur