US-Börsen nach neuen Inflationsdaten freundlich

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Plus geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.466,24 Punkten berechnet, 0,06 Prozent stärker als am Vortag. Zwischenzeitlich kräftigere Gewinne wurden am im Handelsverlauf abgegeben.

Zuvor hatten neue Inflationsdaten manche Teilnehmer überrascht. Mit 5,0 Prozent verteuerten sich die Verbraucherpreise stärker als von vielen Analysen erwartet, aber womöglich schwächer als befürchtet. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit rund 4.235 Punkten 0,47 Prozent und dementsprechend deutlicher im Plus, ebenso wie die Technologiebörse Nasdaq, wo der Nasdaq Composite mit rund 14.020 Punkten 0,78 Prozent stärker schloss. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagabend nahezu unverändert. Ein Euro kostete 1,2175 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8214 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.898 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 50,12 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 23 Uhr deutscher Zeit 72,30 US-Dollar, das waren 8 Cent oder 0,11 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur