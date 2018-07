US-Börsen lassen nach - Twitter größter Verlierer

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 25.451,06 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,30 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.815 Punkten im Minus gewesen (-0,68 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 7.290 Punkten (-1,44 Prozent).

Mitverantwortlich für das Minus waren die Wertpapiere von Twitter, die um über 18 Prozentpunkte abstürzten. Die Zahl der Nutzer des Kurznachrichtendiensts ist im zweiten Quartal um eine Million zurückgegangen. Das straften die Anleger ab. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1661 US-Dollar (+0,18 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur