US-Börsen kaum verändert - Gold nach Deutsche-Bank-Tipp im Plus

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 27.781,96 Punkten fast unverändert berechnet, gerade 0,0059 Prozent schwächer als bei Mittwochsschluss. Der breiter gefasste S&P 500 endete bei rund 3.095 Punkten leicht im Plus (+0,10 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit rund 8.255 Punkten (-0,02 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagabend stärker. Ein Euro kostete 1,1020 US-Dollar (+0,11 Prozent). Der Goldpreis konnte wieder profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.470,90 US-Dollar gezahlt (+0,52 Prozent). Das entspricht einem Preis von 42,91 Euro pro Gramm. "Der starke Rückgang des Goldkurses scheint mir übertrieben", hatte am Vortag Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan kommentiert. Negative Überraschungen in Sachen Handelsstreit oder Brexit seien jederzeit möglich. "Und so könnte sich die aktuelle Marktphase als Einstiegsgelegenheit herausstellen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur