US-Börsen geben im schwachen Oster-Handel nach - Ölpreis steigt

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Während in Europa die Börsen wegen Ostern am Montag geschlossen waren, wurde an den US-Märkten gehandelt, bei aber schwangen Umsätzen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.411,69 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.390 Punkten 0,02 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.330 Punkten 0,1 Prozent schwächer.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend ebenfalls etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0783 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9274 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.978 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 58,98 Euro pro Gramm. Und der Ölpreis stieg noch etwas stärker: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 112,90 US-Dollar, das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur