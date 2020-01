US-Börsen auf neuem Rekordhoch - Deal mit China kommt gut an

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag neue Rekordhochs markiert. Zu Handelsende in New York legte der Dow noch einmal zu und schloss bei 29.297,64 Punkten, 0,92 Prozent höher als bei Mittwochsschluss und so hoch wie noch nie zuvor. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.315 Punkten im Plus gewesen (+0,84 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 9.105 Punkten (+0,81 Prozent).

Im Gegensatz zu den Anlegern in Europa waren US-Investoren mit der Annäherung im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt zufrieden. Cisco, Home Depot und Microsoft gehörten zu den größten Kursgewinnern im Dow. Merck, Pfizer und Exxon waren unter den wenigen Werten mit einem Minuszeichen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagabend etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1137 US-Dollar (-0,12 Prozent). Der Goldpreis ließ ebenfalls leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 1.553,04 US-Dollar gezahlt (-0,20 Prozent). Das entspricht einem Preis von 44,83 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur