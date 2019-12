US-Börsen im Plus - Hoffnungen auf Entschärfung des Handelsstreits

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 28.132,05 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,79 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.165 Punkten im Plus gewesen (+0,85 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 8.470 Punkten (+0,84 Prozent).

Für gute Stimmung bei den Anlegern sorgte vor allem ein Tweet von US-Präsident Donald Trump. "Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!", schrieb er kurz nach Handelsstart bei Twitter. Die Hoffnungen der Anleger auf eine zeitnahe Einigung im Handelsstreit mit China dürften dadurch gewachsen sein. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagabend kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1130 US-Dollar (-0,03 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.469,08 US-Dollar gezahlt (-0,37 Prozent). Das entspricht einem Preis von 42,44 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur