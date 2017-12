US-Börsen im Minus - Gold wieder stärker

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Der Dow hat am Freitag nachgelassen. Zum Handelsende in New York wurde der Index mit 24.231,59 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,17 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.640 Punkten im Minus gewesen (-0,25 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 6.335 Punkten (-0,43 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1894 US-Dollar (+0,04 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.280,20 US-Dollar gezahlt (+0,41 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,61 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur