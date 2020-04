US-Biotechkonzern Gilead kommt bei Covid-19-Wirkstoff voran

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

FOSTER CITY (dpa-AFX) - Die US-amerikanische Biotech-Firma Gilead landet mit dem Wirkstoff Remdesivir zur potenziellen Behandlung von Covid-19 einen Zwischenerfolg.



In einer vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Studie habe das Mittel den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Detaillierte Informationen dazu soll es demnächst durch das Forschungszentrum selbst geben.

Noch sei Remdesivir nicht lizensiert oder zugelassen und habe sich auch nicht als sichere oder effektive Behandlungsmethode gegen Covid-19 erwiesen. Gilead führe jedoch auch eigene Studien mit dem Mittel durch und stehe im kontinuierlichen Austausch mit den Behörden über die mögliche Verwendung als Covid-19-Therapie. Die Aktie wurde vom Handel zunächst ausgesetzt./kro/jha/