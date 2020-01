US-Biotechkonzern Amgen enttäuscht mit Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat 2019 wegen des starken Wettbewerbs durch billigere Produkte bei vielen wichtigen Medikamenten weniger umgesetzt und verdient.



Der Umsatz sei um zwei Prozent auf knapp 23,4 Milliarden US-Dollar (21,4 Mrd Euro) gefallen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Thousand Oaks mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sank um sechs Prozent auf rund 9,7 Milliarden Dollar. Da Amgen eigene Anteile zurückgekauft hatte, zog der bereinigte Gewinn je Aktie um drei Prozent auf 14,82 Dollar an.

Im laufenden Jahr rechnet Amgen unter anderem dank Zukäufen und neuer Medikamente mit einem höheren Umsatz, der zwischen 25 und 25,6 Milliarden Dollar liegen soll. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet der Konzern mit 14,85 bis 15,60 Dollar. Experten hatten bisher bei beiden Kennzahlen höhere Werte auf dem Zettel. Die Aktie verlor nachbörslich etwas mehr als zwei Prozent./zb/jha/