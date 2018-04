Berlin (ots) - Das US-Bildungsministerium hat die Hertie School ofGovernance bis einschließlich 2023 reakkreditiert, und damit für eineaußergewöhnlich lange Zeitspanne. US-Amerikaner, die denZulassungsprozess der Hertie School erfolgreich durchlaufen haben,können sich damit auch künftig um finanzielle Förderung ihresHeimatlandes bewerben. Dies gilt für die Studienprogramme Master ofPublic Policy und Master of International Affairs sowie für dasDoktorandenprogramm. Die Hertie School ist damit eine der wenigendeutschen Universitäten, die die strengen Auflagen der US-Behördehinsichtlich der Qualität der Studienprogramme und der nachhaltigenSolidität der Hochschulfinanzen erfüllt."Die langfristige Akkreditierung der US-Bildungsministeriums istein Gütesiegel im internationalen Wettbewerb der Hochschulen und einwichtiger Baustein in unserem transatlantischen Vernetzungskonzept",erklärt Präsident Helmut K. Anheier. Gut 13 Prozent der Studierendenan der Hertie School sind US-Amerikaner, von denen die HälfteUS-Bildungsförderung in Anspruch nimmt. Die Hertie School unterhälttraditionell enge Beziehungen zu erstklassigen nordamerikanischenHochschulen. Den Studierenden stehen insgesamt 10Partnerinstitutionen in den USA offen, darunter Columbia University,Georgetown University und University of California, Los Angeles.Die Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.orgPressekontakt:Regine Kreitz, Director Communications, Tel.: 030 / 259 219 113, Fax:030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgTwitter: https://twitter.com/thehertieschoolFacebook: https://www.facebook.com/hertieschool/LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/Original-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell