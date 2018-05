US-Behörde prüft Krebsmittel Larotrectinib von Bayer vorrangig

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN (dpa-AFX) - Die US-Zulassungsbehörde FDA prüft das Krebsmittel Larotrectinib des Pharmakonzerns Bayer vorrangig.



Damit könnte die Prüfung des Medikaments innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden, teilte der Konzern am Dienstag in Berlin mit. In Europa will Bayer den Zulassungsantrag noch in diesem Jahr einreichen.

Der Konzern entwickelt das Präparat zusammen mit Loxo Oncology, ein in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen. Außerhalb der USA leitet Bayer die regulatorischen Aktivitäten sowie die weltweite Vermarktung. In den USA werden Bayer und Loxo Oncology das Produkt gemeinsam vertreiben. Loxo Oncology bleibt weiterhin für die laufenden klinischen Studien sowie die regulatorischen Aktivitäten in den USA verantwortlich, wie es weiter hieß./nas/jha/