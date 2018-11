US-Behörde FDA gibt Krebsmittel Larotrectinib von Bayer grünes Licht

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN (dpa-AFX) - Die US-Zulassungsbehörde FDA hat das Krebsmittel Larotrectinib des Pharmakonzerns Bayer zugelassen.



Larotrectinib werde in den USA unter dem Markennamen Vitrakvi für Erwachsene und Kinder in Form von Kapseln und als Lösung zur oralen Einnahme erhältlich sein, teilte Bayer in der Nacht auf Dienstag in Berlin mit. Das Mittel wurde von der Behörde vorrangig geprüft.

Larotrectinib zielt auf Krebserkrankungen mit einer sogenannten NTRK-Genfusion (Tyrosin-Rezeptor-Kinase), einem insgesamt seltenen Treiber für Krebs, der jedoch laut Bayer bei vielen verschiedenen Tumorarten vorkommen kann.

Der Konzern entwickelt das Präparat zusammen mit Loxo Oncology, ein in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen. Außerhalb der USA leitet Bayer die regulatorischen Aktivitäten sowie die weltweite Vermarktung. In den USA werden Bayer und Loxo Oncology das Produkt gemeinsam unter dem Markennamen Vitrakvi vertreiben. Bayer hat im August 2018 bei der Europäischen Union einen Zulassungsantrag eingereicht. Auch für andere Länder wurde die Beantragung in die Wege geleitet./stk/tav