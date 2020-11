US-Baumarktkette Home Depot will HD Supply kaufen

ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Baumarktkette Home Depot will den Großhändler HD Supply Holding kaufen.



Alle ausstehenden Stammaktien von HD Supply sollen für 56 US-Dollar je Papier (47,3 Euro) erworben werden, wie Home Depot am Montag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Der Gesamtwert liege bei 8 Milliarden Dollar. Die Akquisition solle im vierten Geschäftsquartal (bis 31. Januar 2021) abgeschlossen werden, wenn die Behörden zustimmen.

Damit steigt Home Depot nach eigenen Angaben zum führenden Anbieter auf dem sogenannten MRO Marktplatz (Maintenance, Repair, Operations) auf. Von der Übernahme verspricht sich Home-Depot-Chef Craig Menear ein beschleunigtes Umsatzwachstum. Im vorbörslichen Handel schoss der Aktienkurs von HD Supply um 24 Prozent steil nach oben, während die Papiere von Home Depot um rund 0,5 Prozent zulegten./ngu/mne/jha/