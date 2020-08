US-Baumarktkette Home Depot profitiert von Corona und legt klar zu

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Kundennachfrage in der Corona-Krise profitiert und ist deutlich gewachsen.



Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 38,1 Milliarden US-Dollar (rund 32,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte.

Auch beim Nettogewinn legte Home Depot kräftig zu: Er stieg ebenfalls um rund ein Viertel auf 4,3 Milliarden Dollar. Damit schnitt der Konzern bei beiden Kennziffern klar besser ab, als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die Aktie lag im vorbörslichen New Yorker Handel rund 3 Prozent im Plus.

Home-Depot-Chef Craig Menear zeigte sich zufrieden und sprach davon, dass der Umsatzrekord im zurückliegenden Quartal gebrochen worden sei. Im Mai hatte Home Depot seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen der hohen Unsicherheiten in der Pandemie zurückgezogen. Einen neuen Ausblick wagte das Unternehmen nun nicht. An einer Quartalsdividende hält das Management ungeachtet der Pandemie fest. Sie soll für das zweite Quartal 1,50 Dollar je Aktie betragen./eas/mne/jha/