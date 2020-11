US-Baumarktkette Home Depot gehört weiter zu Corona-Profiteuren

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

ATLANTA (dpa-AFX) - Eine deutlich gestiegene Kundennachfrage hat der US-Baumarktkette Home Depot auch im dritten Quartal deutlich Auftrieb gegeben.



Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar (rund 28,3 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Das war mehr als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

"Das dritte Quartal war ein weiteres außergewöhnliches Quartal für The Home Depot", sagte Unternehmenschef Craig Menear. Die deutlich höhere Nachfrage nach Heimwerker-Projekten habe sich fortgesetzt und die Konzernerlöse in den ersten neun Monaten um mehr als 15 Milliarden auf fast 100 Milliarden Dollar anschwellen lassen.

Auch beim Nettogewinn legte Home Depot kräftig zu: Er stieg im dritten Quartal, das am ersten November endete, um rund 24 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Zudem kündigte Home Depot an, eine Milliarde Dollar für die Erhöhung der jährlichen Vergütung für Mitarbeiter auszugeben, die auf Stundenbasis beschäftigt sind und an vorderster Front arbeiten. Die Aktie lag im vorbörslichen New Yorker Handel rund 1,2 Prozent im Minus.

Home Depot profitiert von der Corona-Pandemie, da Verbraucher das Geld, das sie normalerweise für Reisen und Unterhaltung ausgeben würden, nun in die Renovierung ihrer Häuser und Wohnungen stecken. Angesichts des Booms in der Baubranche kündigte Home Depot am Montag an, den Bauprodukt-Händler HD Supply Holdings zurückzukaufen, nachdem sich das Unternehmen vor mehr als einem Jahrzehnt von dem Geschäft getrennt hatte./mne/ssc/jha/