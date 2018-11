US-Bank Citigroup bekommt neuen Verwaltungsratschef

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Großbank Citigroup hat einen neuen Verwaltungsratschef gefunden.



Der seit einem Jahr in dem Gremium sitzende John Dugan soll auf den bisherigen Amtsinhaber Michael O'Neill zum Jahreswechsel folgen, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Zur Debatte stand auch, dass Vorstandschef Mike Corbat auch den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen könnte. Der 72-jährige O'Neill stand dem Kontrollgremium seit 2012 vor und hatte im Oktober die vorgeschriebene Altersgrenze für das Amt erreicht./men/mis