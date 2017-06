US Autoabsatz den vierten Monat in Folge unter den Erwartungen?

Lieber Leser,

dass die Automobilindustrie aktuell einige Probleme zu lösen hat, dürfte nicht spätestens seit dem Diesel-Skandal bekannt sein. Nein, auch fundamental scheinen sich die weltweiten Absätze weiterhin auf absteigendem Ast zu befinden. Vor allem der US-Autoabsatz gibt zu denken, denn nach einem starken Finale in den letzten Monaten des vergangenen Jahres entwickelte sich der Autoabsatz in den USA in den letzten vier Monaten sehr schwach. Und auch der Mai verspricht ein schwacher Monat zu werden.

Gemäß dem Research-Haus Bespoke-Investment, die den Absatz für jeden einzelnen Hersteller im Laufe der Wochen tracken, um bereits vor der offiziellen Angabe einen Wert zu kennen, sieht es auch für den Monat Mai nicht sehr gut aus. Bisher haben 95 % (BMW und Mercedes Benz ausgenommen) aller bekannten Unternehmen ihre US-Absätze bekannt gegeben. Hier die Liste geordnet absteigend nach Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat:

Subaru +12,1 %

Porsche +5 %

Mitsubishi +4,5 %

VW +4,3 %

Nissan +3 %

Audi +2,5 %

Honda +0,9 %

Ford +0,5 %

Toyota -0,5 %

FCUA -0,9 %

GM -1,3 %

Kia -7,0 %

Mazda -7,9 %

Hyundai -15,5 %

Es fällt besonders auf, dass asiatische Produzenten, die in den letzten Monaten noch einigermaßen gute Absätze verzeichneten, dieses Mal starke Einbrüche verzeichneten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.