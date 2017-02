US-Autoabsatz: Wie haben die Deutschen im Januar abgeschnitten? (BMW, Daimler, VW, Porsche, Audi, Opel)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

die USA sind auch für deutsche Autobauer neben China der wichtigste Absatzmarkt. Aktienkurse der Automobilbauer wie BMW, Daimler, VW oder Audi profitieren durchaus, wenn der US-Absatz sich gut entwickelt, vorausgesetzt es herrschen keine anderen Umstände vor. In dieser Woche wurden die Verkaufszahlen für den zurückliegenden Januar veröffentlicht, gelistet nach den größten Unternehmen. Interessant hierbei ist der Absatzanstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat, weil er so in etwa die Entwicklung der Absätze in 2016 repräsentiert.

VW und Audi weit vorne

Erstaunlicherweise rangieren VW und Audi beim Absatz weit vorne, sogar im Vergleich zu allen anderen großen Anbietern. Der Anstieg beim Absatz betrug bei VW 17,1 % und bei Audi 11,4 %. Mercedes verkaufte 3,5 % mehr als im Januar 2016, Porsche kommt auf einen Anstieg von 5,7 %. Der einzige Ausreißer ist BMW. Das bayerische Unternehmen musste in den USA einen Absatzrückgang von 0,5 % ausweisen. Gleich an VW und Audi schließen Mazda mit 10,1 % und Nissan mit 6,2 % an. Die größten Absatzrückgänge verzeichneten Toyota (-11,3 %), Fiat Chrysler (-11,2 %) sowie Kia (-7,0 %).

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

