US Auto Parts Network: Lohnt sich die Aufruhr?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie US Auto Parts Network, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.10.2019, 22:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 1.55 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir US Auto Parts Network einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob US Auto Parts Network jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von US Auto Parts Network für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält US Auto Parts Network für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist US Auto Parts Network insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 101,61. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von US Auto Parts Network zahlt die Börse 101,61 Euro. Dies sind 169 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37,79. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die US Auto Parts Network derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,16 USD, womit der Kurs der Aktie (1,52 USD) um +31,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,4 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +8,57 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".