US Auto Parts Network: Wohin geht die Reise?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie US Auto Parts Network, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.03.2020, 03:01 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 2.1 USD.

Unsere Analysten haben US Auto Parts Network nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: US Auto Parts Network erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 156,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 7,03 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +149,7 Prozent im Branchenvergleich für US Auto Parts Network bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,27 Prozent im letzten Jahr. US Auto Parts Network lag 147,46 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für US Auto Parts Network liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2,31 USD) könnte die Aktie damit um 73,16 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die US Auto Parts Network-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der US Auto Parts Network ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die US Auto Parts Network-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,62, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,76, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.