US Auto Parts NetworkLohnt sich das wirklich, ?

Der US Auto Parts Network-Kurs wird am 15.11.2019, 18:07 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 2.36 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

US Auto Parts Network haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der US Auto Parts Network verläuft aktuell bei 1,26 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,4 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +90,48 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,69 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die US Auto Parts Network-Aktie der aktuellen Differenz von +42,01 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für US Auto Parts Network liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2,4 USD) könnte die Aktie damit um 108,33 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die US Auto Parts Network-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 92,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt US Auto Parts Network damit 81,83 Prozent über dem Durchschnitt (10,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,23 Prozent. US Auto Parts Network liegt aktuell 84,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".