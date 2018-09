US-Außenminister lädt nordkoreanischen Kollegen zu Treffen ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo hat die Ergebnisse des Gipfels zwischen Nord- und Südkorea begrüßt und seinen nordkoreanischen Kollegen zu einem Treffen eingeladen.



Er habe Außenminister Ri Yong Ho angeboten, sich in der nächsten Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu treffen, erklärte Pompeo am Mittwoch.

Er bezeichnete den Gipfel zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsident Moon Jae In als "erfolgreich". Die USA seien bereit, auf Basis dieser "wichtigen" Zusagen sofort Verhandlungen mit Nordkorea aufzunehmen.

Am zweiten von drei Gipfeltagen hatten der nordkoreanische Machthaber und der südkoreanische Präsident mehrere Vereinbarungen unterzeichnet. Kim Jong Un bekräftigte seine grundsätzliche Bereitschaft zur Abrüstung, ließ aber weiter offen, wann und wie sein Atomwaffen- und Raketenarsenal konkret abgebaut werden kann. Er bot in der Gipfelerklärung an, seine größte Atomanlage Yongbyon zu schließen, wenn ihm die USA mit "entsprechenden Maßnahmen" entgegenkämen.

Pompeo unterstrich, dass es den USA um eine rasche Denuklearisierung gehe, die bis Januar 2021 abgeschlossen sein solle, so wie es der nordkoreanische Machthaber zugesagt habe. Der Außenminister erklärte, neben einem Treffen in New York habe die US-Regierung Vertreter Nordkoreas zu Gesprächen mit dem Sonderbeauftragte Stephen Biegun in Wien eingeladen./hma/DP/tos