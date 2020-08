US-Außenminister Pompeo warnt in Prag China und Russland

PRAG (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo hat in Prag vor Gefahren der Zusammenarbeit mit China und Russland gewarnt.



Konkret ging es dabei um die tschechischen Pläne für einen Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany. "Eine Kooperation mit russischen und chinesischen Nuklearfirmen würde in der Tat die nationale Unabhängigkeit der Tschechischen Republik untergraben", sagte der Republikaner nach einem Treffen mit Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis am Mittwoch.

Pompeo äußerte sich auch zu den Demonstrationen in Belarus nach dem Wahlsieg von Machthaber Alexander Lukaschenko. "Wir wollen, dass die Menschen in Belarus die Freiheiten erhalten, die sie einfordern", sagte der 56-Jährige. Friedliche Proteste müssten geschützt werden. Was in Belarus geschehe, sei "unvorstellbar", kritisierte Babis und forderte Reaktionen seitens der EU.

Weitere Themen waren die Wirtschaftskooperation und die Sicherheit der neuen 5G-Mobilfunknetze. Die nächsten Stationen der fünftägigen Mitteleuropa-Reise des US-Chefdiplomaten sind Slowenien, Österreich und Polen. Nach Berlin kommt Pompeo diesmal nicht. "Europa ist nicht nur Deutschland und Frankreich", betonte Babis - es bestehe auch aus kleineren Staaten./hei/DP/mis