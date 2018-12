US-Außenminister Pompeo deutet US-Hilfe bei 'hartem Brexit' an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo hat dem alten US-Verbündeten Großbritannien auch für den Fall eines "harten Brexits" den Fortbestand der besonderen Beziehung beider Länder zugesichert.



"Wenn es zu einem "harten Brexit" kommt, dann bleibe ich sehr zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich weiterhin eine besondere Beziehung haben werden", sagte Pompeo am Montag in einem Interview des konservativen Radiosenders Salem Radio in Texas.

"Das ist sicherlich für sie wichtig, aber es ist in hohem Maße auch für uns wichtig", sagte Pompeo. Es gebe eine lange Geschichte der engen Zusammenarbeit beider Länder auf vielen Feldern. "Handel gehört sicherlich dazu", sagte Pompeo. Großbritannien baut für die Zeit nach dem Austritt aus der EU auf ein Handelsabkommen mit den USA. Dies wäre möglicherweise mit dem bisher auf dem Tisch liegenden Abkommen zumindest für die Gültigkeit einer Übergangslösung erschwert./dm/DP/fba