US-Außenminister Pompeo beginnt Mitteleuropa-Reise in Tschechien

PILSEN (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo beginnt an diesem Dienstag in Tschechien einen mehrtägigen Besuch in Mitteleuropa.



Als erste Termine stehen am Nachmittag eine Kranzniederlegung und der Besuch einer Brauerei im westböhmischen Pilsen (Plzen) auf dem Programm. Die US-Armee hatte die Stadt im Mai 1945 von der nationalsozialistischen Besatzung befreit. Weitere Stationen der Reise sind Slowenien, Österreich und Polen.

In Warschau wird Pompeo am Samstag einen Vertrag über zusätzliche US-Truppen in Polen unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump hatte erst kürzlich den teilweisen Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland angekündigt. In Prag will Pompeo am Mittwoch mit dem tschechischen Regierungschef Andrej Babis und Präsident Milos Zeman zusammentreffen./hei/DP/zb