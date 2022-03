US-Außenminister Blinken besucht Litauen und Lettland

VILNIUS/RIGA (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken besucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am Montag Litauen und Lettland. In den Hauptstädten Vilnius und Riga stehen jeweils Gespräche mit der politischen Führung der beiden baltischen EU- und Nato-Mitgliedsländer an. Dabei soll es um gemeinsame Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine und Maßnahmen zur Stärkung der Nato-Ostflanke gehen. Anschließend wollte der US-Chefdiplomat nach Estland weiterreisen.

Alle drei Baltenstaaten grenzen an Russland, Litauen und Lettland zudem an Russlands Verbündeten Belarus. Die kleinen Ostseerepubliken sind wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt um ihre Sicherheit. Litauen, Lettland und Estland gehören seit 2004 EU und Nato an und gelten international als Fürsprecher der Ukraine./awe/DP/nas