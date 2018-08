US-Aufseher geben Deutscher Bank mehr Zeit für Notfallpläne

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank und drei andere ausländische Geldhäuser erhalten in den USA ein Jahr mehr Zeit für ihre "Testamente".



Die Notfallpläne, mit denen die Institute eine für die restliche Finanzwelt risikolose Abwicklung im Fall des eigenen Zusammenbruchs sicherstellen sollen, müssen nun erst am 1. Juli 2020 eingereicht werden. Das teilten die Finanzaufseher der US-Notenbank Fed und der Einlagensicherung FDIC am Donnerstag in Washington mit. Zuvor hatte die Abgabe bis zum 1. Juli 2019 erfolgen sollen.