US-Armee setzt Howler UAS-Abwehr auf dem Schlachtfeld ein

KuRFS-Radar und Coyote-UAS verfolgen und zerstören Bedrohungendurch DrohnenTewksbury, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die US-Armee gab vorKurzem bekannt, dass das Howler-Abwehrsystem gegen unbemannteLuftfahrtsysteme die erste Stufe der Einsatzfähigkeit erreicht hatund damit Soldaten eine wichtige Schutzfunktion vor Drohnenangriffenan die Hand gibt.Das von der US-Armee benannte Howler-System vereint die Funktionendes multimissionsfähigen Simultanradars auf demKu-Band-Funkfrequenzsystem von Raytheon mit dem unbemanntenLuftfahrtsystem Coyote® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2496311-1&h=2202665431&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2496311-1%26h%3D448076629%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.raytheon.com%252Fcapabilities%252Fproducts%252Fcoyote%26a%3DCoyote%25C2%25AE&a=Coyote%C2%AE). Das fortschrittliche KuRFS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2496311-1&h=2778086497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2496311-1%26h%3D685836700%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.raytheon.com%252Fnews%252Ffeature%252Fkurfs-radar%26a%3DKuRFS&a=KuRFS)-Radar mit elektronischer Strahlschwenkung erfasstund verfolgt UAS-Bedrohungen in jeder Größe. Coyote nutzt dasKuRFS-Radar sowie seinen hochentwickelten Such- und Gefechtskopf zurErkennung und Eliminierung von UAS-Bedrohungen."Wir konnten dieses System in nur 17 Monaten entwickeln und zumEinsatz bringen", sagt Bryan Rosselli, Vice President of MissionSystems and Sensors. "Die Erkennung der Bedrohung durch Drohnen istder erste wichtige Schritt in der UAS-Abwehr-Kill-Chain. DieKombination dieser zwei bewährten Systeme zur präzisen Verfolgung undAbwehr gibt der US-Armee die lebensrettende Fähigkeit, diese sichständig weiterentwickelnde Bedrohung wirksam zu bekämpfen."Howler gibt der Armee nicht nur fortschrittliche Lageerkennung,präzise Unterscheidung und Mobilität zur erfolgreichen UAS-Abwehr andie Hand, sondern auch die einzigartige Flexibilität zur Anpassung andie schnell wechselnde, mehrdimensionale Bedrohungsumgebung."Ein Test nach dem anderen bestätigt, dass unser Coyote eineganzheitliche Abwehrlösung gegen die stetig wachsende Anzahlfeindlicher Drohnen im Luftraum über dem Schlachtfeld ist", sagt SamDeneke, Land Warfare Systems Vice President bei Raytheon. "Der Schutzunserer Soldaten im Feld hat höchsten Vorrang, und dieses neue Systemhält, was es verspricht."Raytheons Portfolio von Sensoren sowie kinetischen undnichtkinetischen Effektoren, die mit einem Befehls- und Steuersystemvernetzt sind, deckt die gesamte UAS-Abwehr-Kill-Chain ab.Informationen zu RaytheonRaytheon Company ist mit einem Umsatz von 27 Milliarden US-Dollarund 67.000 Mitarbeitern im Jahre 2018 ein Technologie- undInnovationsführer, der sich auf Lösungen für Verteidigung,Zivilverwaltung und Cybersicherheit spezialisiert hat. Mit einer97-jährigen Innovationsgeschichte bietet Raytheon hochmoderneElektronik, Einsatzsystemintegration, C5I®-Produkte undDienstleistungen sowie Erfassung und Einsatzunterstützung für Kundenin mehr als 80 Ländern. Der Unternehmenssitz von Raytheon (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2496311-1&h=4009251800&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2496311-1%26h%3D1141106913%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.raytheon.com%252F%26a%3DRaytheon&a=Raytheon) befindet sich in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts.