US-Anleihen ziehen an

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Vortagesgewinne angeknüpft und sind - vor allem in den längeren Laufzeiten - erheblich gestiegen.



Bereits am Mittwoch war es mit den Kursen nach geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank aufwärts gegangen. Die Fed hatte deutlich gemacht, dass die Zinsen weiterhin nur langsam steigen werden. Dies belastete die Renditen am US-Anleihemarkt und gab den Kursen im Gegenzug Auftrieb.

Zudem stützten auch Befürchtungen eines Handelskriegs zwischen den USA und China. In Erwartung neuer US-Strafzölle hatte China eindringlich vor den Folgen eines Handelskriegs gewarnt. Die parteinahe Tageszeitung "China Daily" forderte den Rest der Welt dazu auf, sich Washington entgegenzustellen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen rückten um 7/32 Punkte auf 100 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,62 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 16/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 5/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,06 Prozent./edh/jkr/he