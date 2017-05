US-Anleihen wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch ohne größere Kursbewegungen in den Handel gestartet.



Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Erst im weiteren Handelsverlauf könnten die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex aus Chicago und Daten vom Immobilienmarkt für etwas Bewegung bei den Kursen am amerikanischen Rentenmarkt sorgen.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie notierten mit 1,76 Prozent. Zehnjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 101 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,21 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 5/32 Punkte auf 102 9/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,89 Prozent./jkr/tos/fbr